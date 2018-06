Концерт Gorillaz у Києві: музиканти запросили сто літрів алкоголю і бісквітні торти

За словами організаторів, крім величезної кількості технічних працівників UPark, учасник групи Деймон Албарн везе з собою команду з 33 осіб. Саме вони контролюватимуть від і до шоу групи в Україні.

Музиканти з Gorillaz, яка 25 липня виступить у Києві на фестивалі UPark, попросили організаторів забезпечити їх алкоголем, британською сіллю, бісквітними тортиками і не тільки.

Читайте такожКліп ONUKA побореться за звання найкращого музичного відео у Берліні

Саме ці продукти присутні у побутовому райдері артистів. Для того, щоб представити себе у всій красі Києву, до 13-ти учасникам Gorillaz приєднається ще 28 додаткових музикантів.

Для того, що б учасникам колективу було комфортно, на стадіоні «Динамо» побудують 21 гримерку і навіть привезуть стіл для настільного тенісу. Як виявилося, саме ця гра допомагає групі налаштуватися на робочий лад перед концертом, пише Styler.

Також стало відомо, що учасники групи у побутовому райдері вказали сотню літрів всілякого алкоголю в гримерках, пляшку мескалю з британською сіллю, банановий хліб, бісквітні торти "Вікторія" та лимонні тістечка. Все це повинно подаватися під обідній чаювання групи, яка шанує Британію і її традиції, незалежно від того, де дає концерт.

Грати група планує близько двох годин, а їх треклист з'єднає півдесятка нових треків з альбому "The Now Now" і всі хіти з дискографії команди ("Clint Eastwood", "Feel Good Inc.", "Stylo" та інші).