Епатажна українська співачка розбурхала мережу кругленьким животиком (фото)
10:12, 14 червня 2018Суспільство
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Прихильники одразу ж почали вітати Астаф'єву з вагітністю.
Астаф'євою захоплені її дописники, судячи з коментарів / фото instagram.com/da_astafieva
Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita і модель Playboy Даша Астаф'єва шокувала шанувальників новим знімком.
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На фото, яке артистка опублікувала в Instagram, вона позує в ліфті, випнувши живіт. "Вітайте! У нас черешня", - йдеться у підписі Астаф'євої під фото.
Але деякі шанувальники не зрозуміли жарту й почали вітати епатажну співачку з вагітністю.
Раніше українська телеведуча Регіна Тодоренко показала кругленький живіт на червоній доріжці премії "Муз-ТВ" в Москві.
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