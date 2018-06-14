Епатажна українська співачка розбурхала мережу кругленьким животиком (фото)

10:12, 14 червня 2018
Суспільство
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Астаф'євою захоплені її дописники, судячи з коментарів / фото instagram.com/da_astafieva

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На фото, яке артистка опублікувала в Instagram, вона позує в ліфті, випнувши живіт. "Вітайте! У нас черешня", - йдеться у підписі Астаф'євої під фото.

Але деякі шанувальники не зрозуміли жарту й почали вітати епатажну співачку з вагітністю.

Раніше українська телеведуча Регіна Тодоренко показала кругленький живіт на червоній доріжці премії "Муз-ТВ" в Москві.

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Теги: #фото#Даша Астаф'єва