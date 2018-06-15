У мережі показали зйомки провокаційного кліпу "Время и Стекло" (відео)

Артистка Дорофєєва випустила нову серію свого влогу.

Учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва випустила нову серію свого DoDo VLOG.

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У ньому зірка показала бекстейдж одного з найпікантніших кліпів "Время и Стекло" на пісню "Е, Бой". За словами Наді, спочатку знімання відбувалися в Одесі. Там зірка в образі русалки позувала на камінні у морі.

Дорофєєва поділилася, що тоді знімання розпочалися о 5 ранку, а на вулиці було приблизно 9 градусів тепла. Співачка знімалася практично оголеною. Аби не змерзнути, виконавиця та знімальна група зігрівалися коньяком.

Проте основні знімання відео відбувалися 23 травня – тоді приєднався Позитив. Однак зі співаком сталося нещастя. Як ми писали раніше, усі трюки Позитив робив самостійно. І під час одного з них впав з мотоцикла, отримавши серйозні травми.

Нагадаємо, учасники гурту "Время и Стекло" зізналися, які "особливі" подарунки дарують одне одному. Дорофєєва та Позитив розповіли, як святкували свої дні народження.