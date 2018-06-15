Мер Івано-Франківська доручив освятити сцену після виступу майже оголених музикантів

Учасники гурту «Хамерман Знищує Віруси» представили свою програму у рамках фестивалю Porto Franko у Івано-Франківську.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив освятити Палац Потоцьких після виступу там майже оголених музикантів гурту «Хамерман Знищує Віруси». Про це мер міста написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, у четвер, 14 червня, у рамках фестивалю Porto Franko у Івано-Франківську в дворі Палацу Потоцьких відбувся концерт українського гурту «Хамерман Знищує Віруси». Учасники гурту виступали на сцені майже оголеними – на них були «костюми», створені з підручних матеріалів. Зокрема, один з музикантів мав лише панчоху, яка прикривала статевий орган, інший був «одягнутий» у листи розмальованого картону.

«Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив В.Гайдару (керівник департаменту архітектури – УНІАН) освятити місце проведення заходів! Організатори, а це благодійний фонд Шевченка, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми звісно за проведення заходів, але не таких! Порадьте, як діяти в таких обставинах, зважаючи на звинуваченні в політичному переслідуванні організаторів?», – написав Марцінків.

Як повідомляв УНІАН, з 13 по 17 червня в Івано-Франківську триває міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Porto Franko.

«Хамерман Знищує Віруси» – провокативний український фрік-гурт заснований у 1996 році.