Водій відомого українського гурту потратив у ДТП і опинився в СІЗО (фото)

Про інцидент розповіла сестра Дмитра Шурова Ольга.

Водій гурту Pianoбой потрапив у моторошну аварію на автодорозі Київ–Чоп у Бродівському районі Львівщини.

Інцидент стався 14 червня вночі. Про ДТП на своїй сторінці у Facebook розповіла сестра лідера Pianoбой Дмитра Шурова Ольга.

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За її словами, аварія сталася через іншого водія, який виїхав на зустрічну смугу і врізався у бус їхнього колективу.

"На фото - залишки нашого турового мікроавтобуса, який потрапив у страшну ДТП (без нас, з іншими пасажирами) з вини іншого водія, який виїхав на зустрічну смугу. Зараз наш водій перебуває у СІЗО, тому що сторона винуватця намагається повісити провину на нього", - повідомила Ольга Шурова.