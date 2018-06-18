Відома українська танцівниця показала перше фото після пологів

20:13, 18 червня 2018
Суспільство
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Шоптенко народила хлопчика / фото instagram.com/alena_shoptenko

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Учасниця "Танців із зірками" на своїй сторінці в Instagram опублікувала першу фотографію після пологів. "Фуф! Нарешті вдома!", – підписала вона зображення.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко народила первістка в суботу, 9 червня. Хореограф розповіла, як пройшли пологи і чи був присутній під час процесу чоловік зірки Олексій.

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Теги: #вагітність#пологи