Тисяча силовиків і "секретний" поїзд метро: що залишилося за лаштунками параду ЛГБТ в Києві (відео)

За правопорядком на Марші рівності стежили 1000 силовиків, і навіть організували "секретний" поїзд метро для того, щоб представники ЛГБТ могли безпечно залишити центр міста після Маршу.

В Києві 17 червня пройшов Марш рівності "Київпрайд". За словами організаторів, у заході взяли участь як мінімум 5 тисяч осіб, серед яких не тільки представники ЛГБТ-спільноти, але й політики, дипломати, правозахисники і звичайні громадяни.

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За правопорядком стежили 1000 силовиків, і навіть організували "секретний" поїзд метро для того, щоб представники ЛГБТ могли безпечно залишити центр міста після Маршу, проте без провокацій не обійшлося.

Журналісти програми "Гроші" показали, що залишилося за лаштунками параду ЛГБТ і наскільки небезпечними були провокації.