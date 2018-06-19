69-річна Алла Пугачова у шортах викликала фурор у мережі (фото)
13:50, 19 червня 2018Суспільство
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Схоже, що на фотографії примадонна знову постала без макіяжу.
Пугачова не перестає дивувати / фото instagram.com/alla_orfey
69-річна російська співачка Алла Пугачова не припиняє приємно дивувати своїх фанів.
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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позує у білих кедах, джинсових шортах та картатій сорочці.
Шанувальники одразу засипали Пугачову компліментами щодо її вигляду: "Відкрийте секрет вічної молодості", "Розумниця, красуня, жива, сучасна, щаслива!", "Ви ідеал", "Мадам легенда", "Вічно юна".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, російська співачка Алла Пугачова здійснила фурор у соцмережі свіжим селфі без макіяжу.
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