69-річна Алла Пугачова у шортах викликала фурор у мережі (фото)

Схоже, що на фотографії примадонна знову постала без макіяжу.

69-річна російська співачка Алла Пугачова не припиняє приємно дивувати своїх фанів. Читайте такожАлла Пугачова показала Галкіна без штанів (відео) На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позує у білих кедах, джинсових шортах та картатій сорочці. Шанувальники одразу засипали Пугачову компліментами щодо її вигляду: "Відкрийте секрет вічної молодості", "Розумниця, красуня, жива, сучасна, щаслива!", "Ви ідеал", "Мадам легенда", "Вічно юна". Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, російська співачка Алла Пугачова здійснила фурор у соцмережі свіжим селфі без макіяжу.

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