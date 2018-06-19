Левам пощастить, а от на Стрільців чекають неприємності: астролог дав прогноз на липень 2018 для всіх знаків зодіаку

Глоба представив свій гороскоп на другий літній місяць для кожного знака зодіаку.

Відомий астролог Павло Глоба підготував детальний гороскоп, у якому описано, чого чекати кожному зодіакальному знаку вже в липні.

Його прогноз на другий місяць літа публікує "Знай.uа".

Овен

У липні Овнам рекомендується поменше проявляти активність, а все через ретроградний рух Марса в домі досягнення цілей, як і розташування в секторі кар'єри Сатурна і Плутона, що рухаються у зворотному напрямку. У професійній сфері швидше за все буде застій, справи пригальмуються на невизначений термін, починання доведеться відкласти з незалежних від вас обставин. Якщо є можливість, вирушайте у відпустку і не витрачайте сил на рух проти течії. Зате на любовному фронті Овнів чекають лише перемоги завдяки позитивному впливу Сонця і Венери.

Телець

Середина літа Тельцям особливо не запам'ятається. На перше місце вийдуть родинні зв'язки і потреби сім'ї. У цей період небажано перебувати далеко від близьких людей. Виникне необхідність у вашій активній участі у домашніх справах. Найімовірніше, фізичною і моральною підтримкою справа не обмежиться, доведеться комусь фінансово допомогти. Що стосується матеріальної складової в цілому, то місяць не обіцяє бути щедрим. Найскладнішим стане останній тиждень, коли Меркурій увійде в ретроградну фазу.

Близнюки

Липень для Близнюків - насичений подіями період. Перші дві декади в фінансовому секторі знаходитиметься Сонце, надаючи можливості добре заробити. Потім небесне світило перебереться у дім комунікацій, де вже знаходиться Меркурій. Протягом останнього тижня рекомендується використовуватися для встановлення ділових контактів і пошуку ділових партнерів (особливо іноземних). А ось від нових романтичних знайомств краще утриматися. Люди, з якими ви почнете спілкування, не затримаються надовго в вашому житті.

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Рак

Другий літній місяць стане для Раків вдалим у всіх відношеннях. Через дім грошей транзитом пройдуть Сонце, Венера і Меркурій. Всі починання приречені на успіх, а реалізація ідей принесе хороший прибуток. Липень обіцяє творчим представникам цього знаку хороші перспективи. Пощастить людям, чия діяльність прямо чи опосередковано пов'язана з мистецтвом. Друга і третя декади сприятливі для пошуку другої половини. У житті сімейних Раків настане світла смуга. Вдасться досягти взаєморозуміння і вирішити наболіле питання.

Лев

Липень – один із найбільш щасливих місяців для Лева. Протягом перших десяти днів на них продовжить чинити вплив Венера, посилюючи чарівність і харизму. Не пропустіть шанс показати себе з найкращого боку у всіх сферах життя. У третій декаді потужну підтримку надасть Сонце. Небесні конфігурації надають вам карт-бланш. Не бійтеся проявляти ініціативу і просити те, що належить вам за правом. Але пам'ятайте, що марнославство нікого не красить. Зробіть так, щоб близькі люди не постраждали від вашого честолюбства.

Діва

Для Дів наступає спокійний період, не відзначений потрясіннями та яскравими подіями. Пожвавлення можливе лише в любовній сфері, коли Венера перейде в однойменне сузір'я. Після 10 числа можна приступати до влаштування особистого життя. Рекомендується частіше вибиратися "в люди", щоб завести нові цікаві знайомства. В домі роботи залишається ретроградний Марс, який закликає повернутися до незавершених справ і закінчити їх. Для висхідного руху кар'єрними сходами місяць не підходить.

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Терези

Небесні конфігурації кажуть Терезам, що складаються дуже сприятливі обставини для самореалізації. Через астрологічний дім однодумців здійснять транзитний рух Венера, Меркурій і Сонце. Що б ви не задумали, вам нададуть підтримку перевірені друзі і навіть люди, на яких ви не особливо розраховували. В середині місяця "планета любові", що заступається за вас, утворює позитивні аспекти із Сатурном і Ураном. Якщо ви прагнете підвищення у службі, враховуйте цю інформацію.

Скорпіон

Середина літа принесе Скорпіонам позитивні зміни. Насамперед слід відзначити закінчення ретрофази Юпітера, розташованого в однойменному сузір'ї. Після 10 числа можна приступати до реалізації давніх планів, які довелося відкласти. Сонце, Меркурій і Венера активізують сектор кар'єри і дадуть потужний імпульс розвитку в цьому напрямку. Варто потурбуватися лише про здоров'я. Як не парадоксально, але саме цього літа у Скорпіонів підвищується ризик підхопити простудне захворювання.

Стрілець

Протягом місяця Стрільці не раз зіткнуться з проблемами у спілкуванні і сприйнятті інформації. Небажано також вирушати у подорожі, здійснювати далекі поїздки, проявляти соціальну активність. Всі ці неприємності і обмеження є наслідками знаходження ретроградного Марса в домі зв'язків. Любовний гороскоп закликає більше прислухатися до думки партнера. Останній тиждень буде дуже непростим для пар. Можлива сильна сварка або з'ясування стосунків на підвищених тонах.

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Козеріг

У середині літа Козероги будуть займатися питаннями, пов'язаними з оформленням прав власності, спадщиною, купівлею або продажем майна. В період з 1 по 10 липня можливе надходження великої суми грошових коштів, які прийдуть через партнера за шлюбом. Деякі представники цього знаку відчують інтерес до філософії, окультних наук, психології, наукових досліджень. Друга і третя декади – вдалий час для романтичних подорожей. Шанси на початок любовного роману дуже високі. У парах можливі конфлікти на матеріальному ґрунті.

Водолій

Суперечливий місяць чекає на Водоліїв. Індивідуальну діяльність обмежить Марс в ретрофазі. Не можна поспішати з прийняттям рішень і діяти на свій страх і ризик. Зате співпраця виявиться плідною. Через сектор партнерства транзитом пройдуть Венера, Меркурій і Сонце, завдяки яким вдасться завоювати авторитет у колективі, заручитися підтримкою впливових осіб, здобути перемогу в судовому розгляді. У фінансових питаннях рекомендується проявити максимальну обережність, щоб не стати жертвою шахраїв.

Риби

Риби зосередять зусилля на повсякденній роботі. З'являться нові службові обов'язки, але на розмірі заробітної плати це особливо не позначиться. Не відмовляйтеся від відряджень. У липні вони принесуть більше користі, ніж незручностей. Перші дві декади сприятливі для зміцнення любовних стосунків і пошуку нового об'єкта симпатій. Сонце принесе позитивні зміни в особисте життя і змусить забути про минулі розчарування. Можливий пристрасний роман, який вже найближчим часом отримає стрімкий розвиток.