"Вульгарно": Каменських обрала зухвале вбрання й нарвалася на хвилю критики (фото)
20:04, 19 червня 2018Суспільство
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Каменських нарвалася на критику, виклавши нове фото.
Каменських постала в новому образі / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських показала спокусливе фото, її одразу ж розкритикували.
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На опублікованому в Instagram знімку зірка позує у леопардовому плащі і високих шкіряних чоботях. На плечі співачки - раритетна магнітола.
"Вульгарно, не потрібно так", "Якось зовсім...", "Що за 90-ті?", "Вульгарне фото", "Настю, що за фото", "Настю, ну ні", - пишуть коментатори під фото.
Раніше українська співачка Настя Каменських, яку останнім часом часто критикують через зміни в зовнішності, поділилася знімком, де вона без макіяжу.
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