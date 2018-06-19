"Вульгарно": Каменських обрала зухвале вбрання й нарвалася на хвилю критики (фото)

Каменських нарвалася на критику, виклавши нове фото.

Українська поп-співачка Настя Каменських показала спокусливе фото, її одразу ж розкритикували.

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На опублікованому в Instagram знімку зірка позує у леопардовому плащі і високих шкіряних чоботях. На плечі співачки - раритетна магнітола.

"Вульгарно, не потрібно так", "Якось зовсім...", "Що за 90-ті?", "Вульгарне фото", "Настю, що за фото", "Настю, ну ні", - пишуть коментатори під фото.

Раніше українська співачка Настя Каменських, яку останнім часом часто критикують через зміни в зовнішності, поділилася знімком, де вона без макіяжу.