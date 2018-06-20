Київ намагається зміцнити бажання українців позбутись хабарництва – Washington Post

Українцям в "Парку корупції" демонструють кришталевого сокола і здобич безславних чиновників.

Серед флори і фауни Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка у Києві розташувався схожий на ящірку парк з екзотичними експонатами, такими як кришталевий сокіл і 100-метрове шатро у формі горезвісного золотого батона.

Такий вигляд має «Парк корупції» в Києві. Гуляючи ним, відвідувачі можуть зіштовхнутися віч-на-віч з пишними макетами політиків, деякі з яких мають справжні скарби колишніх українських лідерів, пише Washington Post.

Золоте шатро у формі батона було знайдене у резиденції колишнього президента України Віктора Януковича в 2014 році. Перед ним стоїть ексклюзивний BMW за 300 тисяч доларів, конфіскований у корумпованого чиновника. Майже всі експонати інтерактивні. В одному з дев’яти наметів парку відвідувачі можуть полежати на спині, щоб роздивитися мрії продажного політика. В іншому їм пропонують окуляри віртуальної реальності, за допомогою яких можна перевірити, як це бути агентом НАБУ.

«Корупція десятиліттями виснажує Україну. До повалення в 2014 році Янукович кожен день роздавав хабарі на мільйон доларів і жив у розкішному палаці з приватним зоопарком. Через чотири роки після його відставки Україна все ще вважається однією з найбільш корумпованих країн в Європі і поступається в цьому лише Росії», - йдеться в статті.

За оцінкою МВФ, хабарництво обходяться країні в 2% ВВП на рік. На початку місяця українські депутати нарешті підтримали створення Антикорупційного суду, створення якого може розчистити шлях для отримання чергового траншу західної допомоги.

Читайте такожВійна, корупція та ріст цін: українці назвали найсерйозніші проблеми для країни

Країна намагається йти вперед .Голова Антикорупційної ініціативи ЄС Ека Ткешелашвілі каже, що освітні ініціативи на кшталт «Парку корупції» необхідні для того, щоб українське суспільство почало наполягати на вирішенні проблеми з хабарництвом.

«Поки суспільна думку про корупцію не зміниться, не варто чекати, що вдасться щось з нею зробити», - сказала Ткешелашвілі.