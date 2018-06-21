У Львові відбудеться масштабний концерт до ювілею Кузьми "Скрябіна"
16:33, 21 червня 2018Суспільство
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15 вересня більше двох десятків найпопулярніших українських співаків зберуться на "Арені Львів", щоб разом з десятками тисяч українців заспівати пісні Кузьми.
Концерт відбудеться 15 вересня / Фото УНІАН
15 вересня у Львові відбудеться великий концерт до 50-річчя Кузьми "Скрябіна", на якому виступлять друзі-музиканти Андрія Кузьменка.
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Як відомо, 2 лютого 2015 року страшна аварія забрала життя легенди українського шоу-бізнесу Андрія Кузьменка. Цього року Андрію "Кузьми" виповнилося б 50.
15 вересня більше двох десятків найпопулярніших українських співаків зберуться на "Арені Львів", щоб разом з десятками тисяч українців заспівати пісні Кузьми – як хітові, так і маловідомі композиції.
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