У Львові відбудеться масштабний концерт до ювілею Кузьми "Скрябіна"

16:33, 21 червня 2018
Суспільство
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Концерт відбудеться 15 вересня / Фото УНІАН

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Як відомо, 2 лютого 2015 року страшна аварія забрала життя легенди українського шоу-бізнесу Андрія Кузьменка. Цього року Андрію "Кузьми" виповнилося б 50.

15 вересня більше двох десятків найпопулярніших українських співаків зберуться на "Арені Львів", щоб разом з десятками тисяч українців заспівати пісні Кузьми – як хітові, так і маловідомі композиції.

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Теги: #Кузьма Скрябін