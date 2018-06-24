"Дамам не потрібен мир": Мухарський розповів про війну з Єгоровою

Мені треба відпочити від агресивного поля, яке склалося навколо моєї персони, заявив Антін Мухарський.

Телеведучий і співак Антін Мухарський (сценічний псевдонім Орест Лютий) заявив про те, що скандал зі Сніжаною Єгоровою розкручують "промосковські ЗМІ", які виливають на нього негатив.

"Мені потрібно відпочити від того агресивного поля, яке склалося навколо моєї персони через наші сімейні розборки з моєю колишньою дружиною, і зосередитися на творчості. Плюс — всім цим покидькам з Міністерства юстиції, які розганяють інформацію про те, що я — боржник-аліментник, а всякі "комсомольські правди", "сьогодні", "газети вісті" все це розносять, хочеться довести, що я заплатив своїм дітям всі необхідні суми, понад 1,2 млн гривень аліментів, залишив їм квартиру, будинок, залишив їх мамі машини, а мамі все мало й мало", — заявив Мухарський під час чату в "Главреді".

Він підкреслив, що проблеми з Єгоровою має намір вирішувати в судовому порядку.

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"Я неодноразово пропонував дамам мир, але дами, заручившись підтримкою Міністерства юстиції зараз "на коні", несуться вперед. Куди несуться — чорт їх знає. І вони несуться вперед, розуміючи, що за їх спинами сам міністр юстиції Петренко — під***с і покидьок", — заявив телеведучий.

За його словами, після того, як Єгорова стала працювати на каналі "Прямий", то майже 90% своєї діяльності присвятила "публічному полосканню" їх взаємовідносин.

"Мої юристи говорили не робити публічних заяв — мовляв, це її вибір, її бажання, нехай робить. Але після трьох років, коли ці наклепи і брехня стали лунати настільки масово і цілеспрямовано, вони сказали: "Вибачте, але нам треба теж якось брати участь, тому що ми не можемо просто мовчати і чекати судів, які незрозуміло коли будуть". Тому було ухвалено відповідне рішення, і я почав виступати з певними окремими заявами. Моє перша заява була в червні минулого року — це був відкритий лист до юристів пані Єгорової з проханням сісти за стіл переговорів, закінчити все це. Таких листів було чотири. З того боку я не отримав жодної відповіді. Повторюю: дамам не потрібен мир — жінкам потрібна війна. А якщо їм потрібна війна, вони її отримають", — додав Мухарський.