IQOS замість сигарет: тест редакції
Куріння як соціальне явище увійшло в життя людства з давніх часів. І незважаючи на те, що це шкідлива звичка, багато людей не можуть відмовити собі в задоволенні – п'ять хвилин за чашкою кави і сигаретою. При цьому кожен хотів би, щоб згубна звичка була не такою вже згубною.
Ера технологій відкрила такі можливості. Почали з'являтися нові пристрої, що пропонують курцеві нові і не настільки шкідливі для здоров'я альтернативи. Всі ми вже чули як про електронні сигарети, так і про так звані «вейпи».
Однак цього разу мова піде про ще більш технологічний продукт. Наша редакція взялася протестувати IQOS. Це такий гаджет для нагрівання тютюну від компанії Philip Morris International - виробника таких легендарних брендів як Marlboro або Parliament.
IQOS, останній високотехнологічний продукт компанії, що витратила на його розробку неймовірну суму грошей, кардинально відрізняється як від звичайних, так і від електронних сигарет.
Про автора:
Юрій Пономарьов, працівник УНІАН. Стаж курця – 12 років. Протестувати вирішив, оскільки вже досить давно шукав альтернативу цигаркам. Пробував вейпи, електронні сигарети – не підійшло.
Що таке IQOS
IQOS – це спеціальний електронний девайс для курців, який вміє те, на що ні сигарети, ні інші електронні пристрої не здатні.
Тютюн в звичайній сигареті горить при температурі близько 900 градусів. Разом з тютюновим димом виділяються шкідливі продукти горіння. При використанні IQOS все відбувається інакше. У тримач вставляється тютюновий стік – така укорочена версія сигарети з фільтром і подрібненим тютюном. Всередині утримувача є спеціальний нагрівальний елемент, він нагріває тютюн до температури близько 300 градусів.
Завдяки цьому стік у тримачі не горить, а нагрівається, при цьому виділяється аромат справжнього тютюну, без домішок та шкідливих продуктів горіння.
Як я тестував IQOS
Гаджетом я користувався протягом двох тижнів. Цього достатньо, щоб зробити перші висновки. Спойлер: після 2 тижнів я маю намір продовжувати ним користуватися.
Мій головний висновок: перепробувавши різні альтернативи класичним сигаретам, можу сказати, що IQOS на даний момент є найоптимальнішим варіантом, на якому, я швидше за все, і зупинюся.
Однозначні плюси IQOS
- Зник запах
За цей час зник неприємний сигаретний запах, який супроводжує кожного курця. Мої речі і руки перестали постійно пахнути тютюновим димом, на що звертають увагу оточуючі. Це важливо, коли ти постійно працюєш з людьми, особливо тими, що не курять.
- Використовую де хочу
Його можна без проблем використовувати в машині і вдома. Запаху залишатися теж не буде. Не треба постійно шукати запальничку або сірники, з якими особисто у мене були постійні проблеми.
- Краще для здоров'я
Ще один важливий момент, на який я звернув увагу як людина, яка піклується про своє здоров'я (якщо так можна сказати про завзятого курця). Зник характерний кашель вранці. Швидше за все, це пов'язано як раз з технологією нагрівання тютюну, коли в процесі куріння не виділяються всі ці смоли та інші шкідливі продукти горіння, які осідають у легенях. До речі, виробник стверджує, що рівень виділення шкідливих речовин порівняно зі звичайною сигаретою знижений на 90-95%. І хоча реклама – все ж таки реклама, але от коли ти по своєму самопочуттю відчуваєш реальні зміни в кращий бік – це змушує серйозно задуматися.
- Зручно і практично
Зручний і практичний у використанні. Вставив стік в утримувач, натиснув на кнопку, використав стік, викинув, вставив тримач в коробочку і закрив. Все. Цікава особливість: початок роботи та завершення використання стіка супроводжується легким вібросигналом. Зарядного пристрою при не дуже інтенсивному палінні (близько 10 стіків на день), вистачає на кілька днів, заряджається тримач досить швидко.
- Схоже на сигарети
Цікавою особливістю, що відрізняє IQOS від вейпів, є його схожість з сигаретами в процесі використання. Якщо при вейпінгу ти в руках тримаєш щось незрозуміле з рідиною, яка іноді «шкварчить» під час затягування, то при використанні стіка IQOS, який сам по собі є міні-сигаретою зі звичним фільтром, у тебе не з'являється психологічного дискомфорту, пов'язаного зі зміною самого процесу, до якого за стільки років ти вже серйозно звик.
- «Чистий» смак
За ці два тижні звичайну сигарету я викурив всього один раз, через кілька днів після початку тесту. Відчуття, якщо чесно, були не з приємних. У роті був присмак якогось паленого паперу з металевим присмаком, від якого я потім не міг позбутися ще хвилин десять. З подивом спіймав себе на думці про те, як я міг стільки часу палити цю гидоту, не помічаючи всього цього. Сам сигаретний запах після цього став викликати відторгнення, а бажання закурити просту сигарету зникло зовсім.
- Якісний дизайн і ергономічність
При використанні девайс виявився симпатичним у всіх його проявах. Зарядний пристрій невеликий і ергономічний, легко розміщується в кишені. Хороший дизайн, все зроблено з якісних матеріалів, приємні тактильні відчуття завдяки особливому покриттю. Загалом, девайс залишає враження стильною і дорогої речі, яку приємно тримати в руках.
Недоліки IQOS:
- Не можна використовувати 2 рази підряд без зупинки
При всіх цих перевагах не можна не відзначити того, що IQOS все-таки не є тим продуктом, який точно може підійти всім курцям. В основному це пов'язано з обмеженням на частоту використань. Після кожного використання стіка тримач необхідно зарядити. І хоча заряджається він недовго – кілька хвилин, це все одно дратує. Якщо просту сигарету ти можеш викурити одну за одною, то у випадку з IQOS такий номер не пройде. Як варіант – взяти другий девайс, але це вже виходить досить дорого. Завзятим курцям, які полюбляють викурити одну сигарету за іншою, навряд чи вистачить терпіння чекати, поки завершиться зарядка тримача.
- Використовую частіше, ніж курив сигарети
Ще одним негативним нюансом, який неможливо не відзначити, став той факт, що під час використання IQOS моє денне споживання стіків дещо зросло в порівнянні зі звичайними сигаретами. Швидше за все, це пов'язано з тим, що за рахунок своїх особливостей, таких як відсутність неприємного запаху і, можливо, меншої шкоди, я став частіше використовувати IQOS вдома і в машині.
Моя рекомендація
У будь-якому випадку, для курців, які цікавляться альтернативами класичним сигаретам, я б рекомендував звернути на IQOS увагу. Також тут варто відзначити грамотну маркетингову політику виробника. Оскільки сам девайс коштує грошей, а чи підійде це людині чи ні – невідомо, компанія дає можливість протестувати пристрій безкоштовно. Платити доведеться лише за стіки.
Думаю, часу, відведеного на безкоштовний тест-драйв, повинно бути достатньо для того, щоб зрозуміти – твоє це чи ні. Ну, а я вже, швидше за все, визначився.
Купити IQOS або замовити безкоштовний тест можна на офіційному сайті: iqos.ua