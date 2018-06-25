IQOS замість сигарет: тест редакції

Куріння як соціальне явище увійшло в життя людства з давніх часів. І незважаючи на те, що це шкідлива звичка, багато людей не можуть відмовити собі в задоволенні – п'ять хвилин за чашкою кави і сигаретою. При цьому кожен хотів би, щоб згубна звичка була не такою вже згубною.

Ера технологій відкрила такі можливості. Почали з'являтися нові пристрої, що пропонують курцеві нові і не настільки шкідливі для здоров'я альтернативи. Всі ми вже чули як про електронні сигарети, так і про так звані «вейпи».

Однак цього разу мова піде про ще більш технологічний продукт. Наша редакція взялася протестувати IQOS. Це такий гаджет для нагрівання тютюну від компанії Philip Morris International - виробника таких легендарних брендів як Marlboro або Parliament.

IQOS, останній високотехнологічний продукт компанії, що витратила на його розробку неймовірну суму грошей, кардинально відрізняється як від звичайних, так і від електронних сигарет.

Про автора:

Юрій Пономарьов, працівник УНІАН. Стаж курця – 12 років. Протестувати вирішив, оскільки вже досить давно шукав альтернативу цигаркам. Пробував вейпи, електронні сигарети – не підійшло.

Що таке IQOS

IQOS – це спеціальний електронний девайс для курців, який вміє те, на що ні сигарети, ні інші електронні пристрої не здатні.

Тютюн в звичайній сигареті горить при температурі близько 900 градусів. Разом з тютюновим димом виділяються шкідливі продукти горіння. При використанні IQOS все відбувається інакше. У тримач вставляється тютюновий стік – така укорочена версія сигарети з фільтром і подрібненим тютюном. Всередині утримувача є спеціальний нагрівальний елемент, він нагріває тютюн до температури близько 300 градусів.

Завдяки цьому стік у тримачі не горить, а нагрівається, при цьому виділяється аромат справжнього тютюну, без домішок та шкідливих продуктів горіння.

Як я тестував IQOS

Гаджетом я користувався протягом двох тижнів. Цього достатньо, щоб зробити перші висновки. Спойлер: після 2 тижнів я маю намір продовжувати ним користуватися.

Мій головний висновок: перепробувавши різні альтернативи класичним сигаретам, можу сказати, що IQOS на даний момент є найоптимальнішим варіантом, на якому, я швидше за все, і зупинюся.

Однозначні плюси IQOS

Зник запах

За цей час зник неприємний сигаретний запах, який супроводжує кожного курця. Мої речі і руки перестали постійно пахнути тютюновим димом, на що звертають увагу оточуючі. Це важливо, коли ти постійно працюєш з людьми, особливо тими, що не курять.

Використовую де хочу

Його можна без проблем використовувати в машині і вдома. Запаху залишатися теж не буде. Не треба постійно шукати запальничку або сірники, з якими особисто у мене були постійні проблеми.

Краще для здоров'я

Ще один важливий момент, на який я звернув увагу як людина, яка піклується про своє здоров'я (якщо так можна сказати про завзятого курця). Зник характерний кашель вранці. Швидше за все, це пов'язано як раз з технологією нагрівання тютюну, коли в процесі куріння не виділяються всі ці смоли та інші шкідливі продукти горіння, які осідають у легенях. До речі, виробник стверджує, що рівень виділення шкідливих речовин порівняно зі звичайною сигаретою знижений на 90-95%. І хоча реклама – все ж таки реклама, але от коли ти по своєму самопочуттю відчуваєш реальні зміни в кращий бік – це змушує серйозно задуматися.

Зручно і практично

Зручний і практичний у використанні. Вставив стік в утримувач, натиснув на кнопку, використав стік, викинув, вставив тримач в коробочку і закрив. Все. Цікава особливість: початок роботи та завершення використання стіка супроводжується легким вібросигналом. Зарядного пристрою при не дуже інтенсивному палінні (близько 10 стіків на день), вистачає на кілька днів, заряджається тримач досить швидко.

Схоже на сигарети

Цікавою особливістю, що відрізняє IQOS від вейпів, є його схожість з сигаретами в процесі використання. Якщо при вейпінгу ти в руках тримаєш щось незрозуміле з рідиною, яка іноді «шкварчить» під час затягування, то при використанні стіка IQOS, який сам по собі є міні-сигаретою зі звичним фільтром, у тебе не з'являється психологічного дискомфорту, пов'язаного зі зміною самого процесу, до якого за стільки років ти вже серйозно звик.

«Чистий» смак

За ці два тижні звичайну сигарету я викурив всього один раз, через кілька днів після початку тесту. Відчуття, якщо чесно, були не з приємних. У роті був присмак якогось паленого паперу з металевим присмаком, від якого я потім не міг позбутися ще хвилин десять. З подивом спіймав себе на думці про те, як я міг стільки часу палити цю гидоту, не помічаючи всього цього. Сам сигаретний запах після цього став викликати відторгнення, а бажання закурити просту сигарету зникло зовсім.

Якісний дизайн і ергономічність

При використанні девайс виявився симпатичним у всіх його проявах. Зарядний пристрій невеликий і ергономічний, легко розміщується в кишені. Хороший дизайн, все зроблено з якісних матеріалів, приємні тактильні відчуття завдяки особливому покриттю. Загалом, девайс залишає враження стильною і дорогої речі, яку приємно тримати в руках.

Недоліки IQOS:

Не можна використовувати 2 рази підряд без зупинки

При всіх цих перевагах не можна не відзначити того, що IQOS все-таки не є тим продуктом, який точно може підійти всім курцям. В основному це пов'язано з обмеженням на частоту використань. Після кожного використання стіка тримач необхідно зарядити. І хоча заряджається він недовго – кілька хвилин, це все одно дратує. Якщо просту сигарету ти можеш викурити одну за одною, то у випадку з IQOS такий номер не пройде. Як варіант – взяти другий девайс, але це вже виходить досить дорого. Завзятим курцям, які полюбляють викурити одну сигарету за іншою, навряд чи вистачить терпіння чекати, поки завершиться зарядка тримача.

Використовую частіше, ніж курив сигарети

Ще одним негативним нюансом, який неможливо не відзначити, став той факт, що під час використання IQOS моє денне споживання стіків дещо зросло в порівнянні зі звичайними сигаретами. Швидше за все, це пов'язано з тим, що за рахунок своїх особливостей, таких як відсутність неприємного запаху і, можливо, меншої шкоди, я став частіше використовувати IQOS вдома і в машині.

Моя рекомендація

У будь-якому випадку, для курців, які цікавляться альтернативами класичним сигаретам, я б рекомендував звернути на IQOS увагу. Також тут варто відзначити грамотну маркетингову політику виробника. Оскільки сам девайс коштує грошей, а чи підійде це людині чи ні – невідомо, компанія дає можливість протестувати пристрій безкоштовно. Платити доведеться лише за стіки.

Думаю, часу, відведеного на безкоштовний тест-драйв, повинно бути достатньо для того, щоб зрозуміти – твоє це чи ні. Ну, а я вже, швидше за все, визначився.

Купити IQOS або замовити безкоштовний тест можна на офіційному сайті: iqos.ua