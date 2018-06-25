Фото Алли Пугачової без білизни спричинило фурор у мережі

11:59, 25 червня 2018
Суспільство
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Галкін виклав фотографію примадонни без спідньої білизни / фото instagram.com/maxgalkinru

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На опублікованому в Instagram знімку 69-річна примадонна російської естради позує у відкритій напівпрозорій білій блузі без спідньої білизни.

"У цьому віці без ліфчика!", "Алла Борисівна просто молодець", "Приголомшливе вбрання", "Дуже крута", - пишуть користувачі мережі у коментарях під фото.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Алла Пугачова опублікувала фото, на якому позує у білих кедах, джинсових шортах і картатій сорочці.

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Теги: #фото#Алла Пугачова