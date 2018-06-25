Зірка "Орла і Решки" похвалилася спокусливими фото в купальнику
21:08, 25 червня 2018Суспільство
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На знімках Тодоренко позує разом зі своєю двоюрідною сестрою.
Instagram Регіна Тодоренко
Українська телеведуча, зірка шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко похвалилася фото в купальнику. На знімках артистка позує разом зі своєю двоюрідною сестрою.
Фотографіями Тодоренко поділилася в Instagram.
Регіна разом з сестрою Анею вирушили відпочивати на Одещину. Дівчата збирали черешню і відпочивали в басейні.
Як повідомляв УНІАН, 42-річна зірка "Орла і решки" похвалилася фігурою в купальнику.
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