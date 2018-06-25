Зірка "Орла і Решки" похвалилася спокусливими фото в купальнику

На знімках Тодоренко позує разом зі своєю двоюрідною сестрою.

Українська телеведуча, зірка шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко похвалилася фото в купальнику. На знімках артистка позує разом зі своєю двоюрідною сестрою.

Фотографіями Тодоренко поділилася в Instagram.

Регіна разом з сестрою Анею вирушили відпочивати на Одещину. Дівчата збирали черешню і відпочивали в басейні.

Як повідомляв УНІАН, 42-річна зірка "Орла і решки" похвалилася фігурою в купальнику.