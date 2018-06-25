Зірка "Орла і Решки" похвалилася спокусливими фото в купальнику

21:08, 25 червня 2018
Суспільство
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Instagram Регіна Тодоренко

Українська телеведуча, зірка шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко похвалилася фото в купальнику. На знімках артистка позує разом зі своєю двоюрідною сестрою.

Фотографіями Тодоренко поділилася в Instagram.

Регіна разом з сестрою Анею вирушили відпочивати на Одещину. Дівчата збирали черешню і відпочивали в басейні.

Як повідомляв УНІАН, 42-річна зірка "Орла і решки" похвалилася фігурою в купальнику.

  

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