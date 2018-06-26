Відповіді від АП не дочекалася: Приходько оголосила дату суду у справі про агітаційний ролик за її участі (відео)

Раніше Приходько опублікувала офіційне звернення до українців, в якому співачка заявила, що її ім'я, прізвище і обличчя були незаконно використані в "передвиборчому ролику Петра Порошенка".

Анастасія Приходько анонсувала судове засідання у справі про агітаційний ролик, в якому незаконно використовували її ім'я, прізвище та обличчя. Про це співачка пише на своїй сторінці в Facebook.

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"Для мене дуже важлива Ваша підтримка! Ми півроку домагалися відповіді від АП, але так її і не отримали! Наше справу будуть розглядати 23.07.2018 в понеділок в Печерському суді о 12:00!", - написала Анастасія Приходько.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2018 року, Анастасія Приходько опублікувала офіційне звернення до українців, в якому співачка заявила, що її ім'я, прізвище і обличчя були незаконно використані в "передвиборчому ролику Петра Порошенка". Приходько розповіла, що її обдурили. За її словами, організатори стверджували, що ролик задуманий як частина соціального проекту, спрямованого на популяризацію розвитку України.

Однак у підсумку виявилося, що сюжет носить скоріше політичний характер. Готовий відеоролик вона переглянула ще 24 січня. Команда співачки зажадала від творців фінального продукту видалити кадри з участю Приходько. Однак цього не було зроблено.

У свою чергу Мінкульт запевнив, що Приходько вже вирізали в своїй скандальній рекламі.