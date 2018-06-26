"Перетворився на діда": шанувальники не впізнали чоловіка Ані Лорак (фото)

У свої 40 років чоловік співачки Ані Лорак виглядає значно старше своїх однолітків.

Ані Лорак розмістила в Instagram фотографії з відпочинку на Дніпрі з друзями, а також чоловіком і дочкою.

"На душі світло, коли поруч рідні та близькі! Люблю Київ! Люблю моїх друзів!", – підписала знімки співачка.

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У свої 40 років чоловік співачки Ані Лорак виглядає значно старше своїх однолітків. Розглядаючи знімки артистки, на яких вона позує на яхті в компанії коханого, шанувальники відзначили, що Мурат Налчаджиоглу помітно постарів. У турецького бізнесмена з'явилися сивина і зморшки. Також чоловік співачки набрав зайву вагу, відзначають фанати зірки.

«Мурат на діда перетворився», «В 40 років так виглядати як він... слава богу, немає, сподіваюся, і в 60-так не буду», «Старий Мурат, як дід», «Чоловік страшненький! Напевно, добрий», «Турецькі чоловіки рано сивіють. Нічого страшного», «Який дідусь?! Просто на фото так вийшов. Нескінченного щастя цій парі», «Сивина і зморшки!», «Чоловік втомлений виглядає!» — прокоментували фото співачки шанувальники.

Також Ані Лорак показала свою 7-річну доньку Софію, підписавши фото так: "Коли поруч надійний помічник, завжди легко долати труднощі і рухатися вперед".