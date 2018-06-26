Настя Каменських поділилася секретом стрункої фігури

Співачка зазначила, що схему харчування для неї розробляв тренер.

Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розповіла, як харчується, щоб бути у формі.

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Цим вона поділилася в інтерв'ю виданню Cosmopolitan. Настя зазначила, що схему живлення для неї розробляв тренер. "Я вже довгий час харчуюся згідно зі схемою, яку розробив під мене мій тренер: з урахуванням мого обміну речовин, режиму, способу життя. А це іноді і робота у вечірній час, і перельоти, і недосип — все це накладає свій відбиток на підхід до харчування", - підкреслила співачка.

"Але в цілому, це вівсянка вранці, яєчний білок (без жовтка), біла або червона риба на грилі, а також м'ясо птиці — індички або курки. Дуже люблю один салат з огірків, руколи, перцю, заправлених соєвим соусом і оливковою олією", - додала вона.

Шанувальники Насті вважають, що вона дуже схудла.