Капітан Америка в Києві: у мережі з'явилися знімки Кріса Еванса в аеропорту "Бориспіль" (фото)

17:35, 26 червня 2018
Суспільство
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REUTERS

В аеропорту «Бориспіль» помітили популярного голлівудського актора Кріса Еванса. Про це стало відомо з повідомлень, опублікованих його фан-аккаунтом в Instagram.

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Співробітники і відвідувачі аеропорту зробили кілька фотографій. Про мету прибуття в українську столицю зірки поки невідомо.

Кріс Еванс відомий роллю капітана Америки кіновсесвіту Marvel.

New: Chris with fans in Boryspil Airport, Ukraine.

A post shared by Chris Evans (@teamcevans) on

A new photo of Chris with fans in Boryspil Airport, Ukraine.

A post shared by Chris Evans (@teamcevans) on

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Теги: #Бориспіль#голівудський актор