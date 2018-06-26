Капітан Америка в Києві: у мережі з'явилися знімки Кріса Еванса в аеропорту "Бориспіль" (фото)
17:35, 26 червня 2018Суспільство
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Співробітники і відвідувачі аеропорту "Бориспіль" зробили кілька фото з відомим голлівудським актором Крісом Евансом.
REUTERS
В аеропорту «Бориспіль» помітили популярного голлівудського актора Кріса Еванса. Про це стало відомо з повідомлень, опублікованих його фан-аккаунтом в Instagram.
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Співробітники і відвідувачі аеропорту зробили кілька фотографій. Про мету прибуття в українську столицю зірки поки невідомо.
Кріс Еванс відомий роллю капітана Америки кіновсесвіту Marvel.
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