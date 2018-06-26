Капітан Америка в Києві: у мережі з'явилися знімки Кріса Еванса в аеропорту "Бориспіль" (фото)

Співробітники і відвідувачі аеропорту "Бориспіль" зробили кілька фото з відомим голлівудським актором Крісом Евансом.

В аеропорту «Бориспіль» помітили популярного голлівудського актора Кріса Еванса. Про це стало відомо з повідомлень, опублікованих його фан-аккаунтом в Instagram.

Читайте такожПеріс Хілтон у Львові: голівудська світська левиця позувала перед камерами на червоній доріжці (фоторепортаж)

Співробітники і відвідувачі аеропорту зробили кілька фотографій. Про мету прибуття в українську столицю зірки поки невідомо.

Кріс Еванс відомий роллю капітана Америки кіновсесвіту Marvel.