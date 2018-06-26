"Називають старою, анорексичною": відома українська ведуча відповіла на критику (фото)

Ольга Фреймут запустила флешмоб "Моя вага ідеальна" й закликає не соромитися своїх кілограмів.

Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут взялася боротися з так званим ваговим расизмом.

Разом зі знімальною групою шоу "ОЛЯ", що розпочнеться наприкінці літа, ведуча запрошувала усіх охочих зважитися та привселюдно не соромитися своїх кілограмів, йдеться у повідомленні прес-служби "Нового каналу".

На запуск масштабної акції Фреймут надихнула нова хвиля критики, яка пронеслася інтернет-простором напередодні: ЗМІ та користувачі соціальних мереж нарікали на надмірну худобу ведучої та приписували їй анорексію.

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Тому Фреймут закликала не піддаватися нав’язаним стереотипам "ідеальної фігури" та не чинити насилля над собою.

"Мене часто критикують, – розповіла Ольга Фреймут. – Називають старою, анорексичною. Я зрозуміла, що критикани – заручники комплексів, якими ми страждаємо. Поділяти людей на товстих та худих – це свого роду расизм. Вага у суспільстві не залежить від ваги тіла... Всеукраїнський флешмоб "Моя вага ідеальна" має допомогти дівчатам повірити в себе".

Ведуча запросила усіх фотографуватися на вагах та публікувати світлини в Instagram з хештегом #МояВагаІдеальна.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська телеведуча Ольга Фреймут шокувала шанувальників хворобливим виглядом на фото з концерту співачки Бейонсе.