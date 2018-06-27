"Монстри на канікулах 3": один з героїв мультфільму заспіває голосом Melovina
11:57, 27 червня 2018Суспільство
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Представник України на пісенному конкурсі Євробачення 2018 нещодавно навіть показав фотографію зі студії, в якій він працював над озвученням мультиплікаційного героя.
MELOVIN став голосом персонажа мультфільму / УНІАН
Популярний український співак MELOVIN озвучив персонажа мультфільму. Як стало відомо, голосом Костянтина Бочарова в третій частині мультфільму "Монстри на канікулах" заспіває восьминіг Kraken.
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Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення 2018 нещодавно навіть показав фотографію зі студії, в якій він працював над озвученням мультиплікаційного героя. Знімок артист опублікував у своєму Instagram-акаунті.
"Монстри на канікулах 3"! Восьминіг Кракен заспіває моїм голосом!", - співак підписав знімок зі студії.
Додамо, що почути MELOVIN в новому вигляді можна буде вже 12 липня, коли мультфільм вийде в прокат.
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