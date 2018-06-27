"Монстри на канікулах 3": один з героїв мультфільму заспіває голосом Melovina

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення 2018 нещодавно навіть показав фотографію зі студії, в якій він працював над озвученням мультиплікаційного героя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter