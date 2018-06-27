"Монстри на канікулах 3": один з героїв мультфільму заспіває голосом Melovina

11:57, 27 червня 2018
Суспільство
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MELOVIN став голосом персонажа мультфільму / УНІАН

Популярний український співак MELOVIN озвучив персонажа мультфільму. Як стало відомо, голосом Костянтина Бочарова в третій частині мультфільму "Монстри на канікулах" заспіває восьминіг Kraken.

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Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення 2018 нещодавно навіть показав фотографію зі студії, в якій він працював над озвученням мультиплікаційного героя. Знімок артист опублікував у своєму Instagram-акаунті.

"Монстри на канікулах 3"! Восьминіг Кракен  заспіває моїм голосом!", - співак підписав знімок зі студії.

Додамо, що почути MELOVIN в новому вигляді можна буде вже 12 липня, коли мультфільм вийде в прокат.

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Теги: #мультфільм#MELOVIN