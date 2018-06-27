"Тренувався серед такої краси": Олег Винник порадував прихильниць м'язистим тілом (фото)

Олег Винник показав в Instagram, як тренується в Буковелі.

На своїй сторінці в Instagram український співак Олег Винник опублікував кілька нових знімків. Читайте такожУ столиці відбудеться фестиваль Atlas Weekend-2018: програма, розклад, учасники У перерві між концертами Олег Винник відправився в Буковель і показав, як тренується на свіжому повітрі в одному з наймальовничіших місць України. «Тренуватися серед такої краси вдвічі приємніше», - зазначив артист. Нагадаємо, 3 липня артист з'явиться на головній сцені Atlas Weekend c ексклюзивної рок-програмою, а 25 липня пройдуть зйомки масштабного концерту «З Днем народження, Україно!» в Ботанічному саду. Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Винник показав прихильницям справжню чоловічу іграшку".

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