"Тренувався серед такої краси": Олег Винник порадував прихильниць м'язистим тілом (фото)

12:35, 27 червня 2018
Суспільство
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Головний улюбленець жінок порадував новими знімками у соцмережі / Instagram

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У перерві між концертами Олег Винник відправився в Буковель і показав, як тренується на свіжому повітрі в одному з наймальовничіших місць України.

«Тренуватися серед такої краси вдвічі приємніше», - зазначив артист.

Нагадаємо, 3 липня артист з'явиться на головній сцені Atlas Weekend c ексклюзивної рок-програмою, а 25 липня пройдуть зйомки масштабного концерту «З Днем народження, Україно!» в Ботанічному саду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Винник показав прихильницям справжню чоловічу іграшку".

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Теги: #Олег Винник