Atlas Weekend: як проходить організація і які світові зірки приїдуть на фестиваль цього року

Один з організаторів фестивалю розповів, як реагують на Україну зарубіжні музиканти, які побували тут вперше.

Цього року хедлайнерами Atlas Weekend, який славиться гучними музичними іменами, стануть британці - легендарний електронний дует The Chemical Brothers і рокери Placebo. Фестиваль пройде з 3 по 8 липня, і за цей час на чотирьох основних сценах і декількох додаткових майданчиках виступатимуть близько 200 артистів.

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Креативний директор Atlas Weekend Влад Фісун розповів НВ про організацію найбільшого фестивалю України і одного з наймасштабніших у Східній Європі.

"Він (процес організації) складний, трудомісткий і завжди пов'язаний з великою кількістю непередбачених факторів. При цьому є артисти, до яких можна навіть не звертатися із запрошенням приїхати в Україну. А є ті, хто, можливо, і не проти виступити у нас, але вимагають забезпечити такі умови, що за це просто нерентабельно братися", - каже Фісун.

При цьому він зазначив, що такі групи, як U2 і Rolling Stones, поки "нерентабельно" запрошувати, але все може змінитися.

Він також розповів, як реагують на Україну зарубіжні музиканти, які побували тут вперше.

"Головна реакція - здивування і захоплення. І популярні артисти, і ті, хто менш відомий, - всі кажуть, що їм тут незвично. Ми живемо в культурному полі, яке зовсім не схоже на Східну Європу, і якщо там світові зірки досить часто траплялися, то уявлення про Україну у них лише починає зароджуватися, тому що країна тільки зараз починає себе популяризувати", - зазначив організатор.

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