Джамала показала підрослого сина (фото)

Знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Джамала, яка 27 березня народила первістка, поділилася фотографією подрасшего сина. Знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Добрий день Львів! "Джазмени" прибули!", – написала вона у своєму акаунті. Добрий день Львів! «Джазмени» прибули!!! #тримісяцяєміррахману #леополісджазфест #leopolisjazzfest #nofilters A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Jun 27, 2018 at 3:04am PDT

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