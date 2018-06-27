Джамала показала підрослого сина (фото)
17:18, 27 червня 2018Суспільство
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Знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Джамала з чоловіком і сином прибули у Львів / фото instagram.com/jamalajaaa
Джамала, яка 27 березня народила первістка, поділилася фотографією подрасшего сина.
Знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Добрий день Львів! "Джазмени" прибули!", – написала вона у своєму акаунті.
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