Воробйов і компанія: в окупованому Донецьку виступили російські артисти (фото, відео)

17:51, 28 червня 2018
Суспільство
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Публікація від Олексій Воробйов-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow)

Російські артисти Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і група "Марсель" виступили в окупованому Донецьку.

Відео з концерту опублікували Дайнеко і Воробйов Instagram.

Збірний концерт, який був приурочений до Дня молоді, відбувся у парку культури і відпочинку імені Щербакова.

Зазначимо, що ні Воробйов, ні Дайнеко не вказали геолокацію до фото, проте в коментарях користувачі масово дякували за виступ в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому Донецьку засвітилася відома група.

  

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Теги: #Донецьк#Воробйов