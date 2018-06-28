Воробйов і компанія: в окупованому Донецьку виступили російські артисти (фото, відео)

Збірний концерт, який був приурочений до Дня молоді, відбувся у парку культури і відпочинку імені Щербакова.

I've never felt anything more real then this. I love you all guys! This night was amazing ❤️ Публікація від Олексій Воробйов-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow) 26 Чер 2018 в 5:19 PDT

Російські артисти Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і група "Марсель" виступили в окупованому Донецьку.

Відео з концерту опублікували Дайнеко і Воробйов Instagram.

Збірний концерт, який був приурочений до Дня молоді, відбувся у парку культури і відпочинку імені Щербакова.

Зазначимо, що ні Воробйов, ні Дайнеко не вказали геолокацію до фото, проте в коментарях користувачі масово дякували за виступ в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому Донецьку засвітилася відома група.