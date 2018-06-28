Воробйов і компанія: в окупованому Донецьку виступили російські артисти (фото, відео)
17:51, 28 червня 2018Суспільство
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Збірний концерт, який був приурочений до Дня молоді, відбувся у парку культури і відпочинку імені Щербакова.
I've never felt anything more real then this. I love you all guys! This night was amazing ❤️
Російські артисти Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і група "Марсель" виступили в окупованому Донецьку.
Відео з концерту опублікували Дайнеко і Воробйов Instagram.
Збірний концерт, який був приурочений до Дня молоді, відбувся у парку культури і відпочинку імені Щербакова.
Зазначимо, що ні Воробйов, ні Дайнеко не вказали геолокацію до фото, проте в коментарях користувачі масово дякували за виступ в Донецьку.
Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому Донецьку засвітилася відома група.
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