Любителька Росії Ані Лорак "засвітилася" в Києві у компанії Потапа і Насті Каменських (фото)

Артисти зустрілися на вечірці в столичному ресторані чоловіка Лорак.

Це єдина фотка з презентації @annchuk #anchoobrand ,клієнтки ! @anilorak @kamenskux Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap) 27 Чер 2018 в 6:53 PDT

Любителька Росії Ані Лорак "засвітилася" в Києві в компанії продюсера і співака Потапа і Насті Каменських.

Відповідне фото Потап виклав на сторінці у Instagram.

Артисти зустрілися на вечірці в столичному ресторані чоловіка Лорак. На заході дизайнер Аня Андрійчук-Завгородня (дружина Позитиву з групи "Час і Скло") представила свою нову колекцію.

✌️ Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 28 Чер 2018 в 9:32 PDT

У коментарях користувачі розкритикували фотографію: Лорак назвали "запроданкою" і висловили здивування, чому її все ще пускають в Україну.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак жорстко розкритикували за фото з російської премії. Користувачі, які написали безліч гнівних коментарів під фото співачки, зазначивши, що співачка зрадила український шоу-бізнес, і крім того, зіткнулася з творчою кризою.