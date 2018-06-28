Любителька Росії Ані Лорак "засвітилася" в Києві у компанії Потапа і Насті Каменських (фото)

20:20, 28 червня 2018
Суспільство
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Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap)

Любителька Росії Ані Лорак "засвітилася" в Києві в компанії продюсера і співака Потапа і Насті Каменських.

Відповідне фото Потап виклав на сторінці у Instagram.

Артисти зустрілися на вечірці в столичному ресторані чоловіка Лорак. На заході дизайнер Аня Андрійчук-Завгородня (дружина Позитиву з групи "Час і Скло") представила свою нову колекцію.

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Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

У коментарях користувачі розкритикували фотографію: Лорак назвали "запроданкою" і висловили здивування, чому її все ще пускають в Україну.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак жорстко розкритикували за фото з російської премії. Користувачі, які написали безліч гнівних коментарів під фото співачки, зазначивши, що співачка зрадила український шоу-бізнес, і крім того, зіткнулася з творчою кризою.

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Теги: #Ані Лорак