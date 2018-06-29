Зірка популярного українського серіалу стала мамою (фото)

Андрєєва тепер буде виховувати дитину не тільки на екрані, але і в реальному житті.

Українська актриса Ірина Андрєєва, яка виконує роль Оксани у серіалі "Коли ми вдома", восени 2017 року народила сина.

Мало хто знав про це, оскільки її героїня у серіалі теж була вагітна. Тому під час зйомок четвертого сезону актриса ходила спочатку з накладним животом, а потім — з власним, передають "Факти".

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"Так співпало, що я завагітніла у той час, коли Оксана чекала на дитину. Спочатку довелося зніматися з накладним животом, потім я "наздогнала" героїню і достатньо мені було свого. А коли настав час, пішла в декрет і тихенько народила. З дитинства мріяла про двох хлопчиків і точно знала, що одного назву Максимом. До речі, він народився в один день з моїм чоловіком", - розповіла актриса.

У новому сезоні серіалу "Коли ми вдома" Андрєєва буде виховувати дитину не тільки на екрані, але і в реальному житті. Головні герої проекту залишаються незмінними з першого сезону.

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