Даша Астаф'єва показала свої виснажливі тренування (фото)
12:02, 29 червня 2018Суспільство
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Відео зірки прокоментували шанувальників.
Астаф'єва поділилася новими кадрами з тренувань / фото instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва опублікувала нові відео зі спортзалу на своїй сторінці в Instagram. Зірка показала частину своїх виснажливих тренувань.
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"Бесіда з @krasyuk_fit: "Юра. У мене концерт. Давай не будемо!". "Давай, залишилося всього три підходи по мільйон разів... ", - підписала одну з публікацій співачка.
Відео прокоментували багато шанувальників Даші. "Даша, яка ти молодець! Ти мотиватор! Завдяки твоєму прикладу у мене сьогодні була перше тренування в залі", - написала одна з користувачів. "Круто. Треба повторити", "Надихаєш", "Розумниця", "Молодець", - коментують фанати.
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