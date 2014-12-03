На Донбасі загинув начальник штабу російських спецпризначенців, тіло відправлять до Росії - експерт

Серед бойовиків, які загинули в боях за Донецький аеропорт 1 грудня, ідентифікований труп в. о. начальника штабу однієї з бригад спеціального призначення ЗС РФ.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Цей російський офіцер загинув від осколкового поранення. У Донецьку він очолював оперативну групу управління, яке діяло безпосередньо в бойових порядках російсько-терористичних військ", - заявив він.

Тимчук підкреслив, що тіло загиблого вчора було евакуйовано в ході оголошеного припинення вогню і підготовлено до відправки у Росію.