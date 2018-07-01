У WhatsApp ввели можливість створення каналів

У компанії вирішили, що нова функція буде корисною для користувачів, які хочуть отримувати важливу інформацію.

Розробники WhatsApp розповіли в корпоративному блозі про нові функції, які з'явилися в месенджері останнім часом.

Крім інших оновлень, в месенджері тепер можна створювати публічні групи, в яких писати повідомлення може тільки адміністратор. Таким чином влаштовані канали в месенджері Telegram, який заблокований на території Росії.

У компанії вирішили, що нова функція буде корисною для користувачів, які хочуть отримувати важливу інформацію.

«Ми ввели нові налаштування, щоб у адміністраторів були більш зручні інструменти для подібних випадків», - говориться в блозі компанії.

Для активації цієї можливості необхідно зайти в налаштування групи і у вкладці Send Messages (Надіслати повідомлення) вибрати позначку Only Admins (Тільки адміністратори).