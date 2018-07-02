Надя Дорофєєва у відвертому бікіні підкорила Instagram (фото)

На знімку дівчина позує у відкритому червоно-білому бікіні і квіткою у волоссі.

Солістка української поп-групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася свіжим знімком з відпочинку. Разом зі своїм чоловіком ведучим і співаком Володимиром Дантесом артистка проводить відпустку на Балі.

Фото в купальнику співачка опублікувала у своєму Instagram.

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На знімку дівчина позує у відкритому червоно-білому бікіні і квіткою у волоссі. Також в підписі до фото дівчина повідомила, що зробила нове татуювання, правда, не вказавши, яке саме.

Зазначимо, що всього за 2 години знімок зібрав більше 72 тисяч лайків в Instagram. В коментарях фанати співачки похвалили фігуру артистки: "Чудова", "Красуня", "Яка гарна!".

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода поділилася у соцмережі свіжої фотографією. На ній артистка зображена практично без макіяжу.