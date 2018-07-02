Потап з зеленою бородою здивував спільним знімком з лідером Rammstein (фото)
17:42, 02 липня 2018Суспільство
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Український репер Потап поспілкувався в Києві з німецьким музикантом Тіллем Ліндеманном.
Потап зустрівся з Тиллем Линдеманном / скріншот
Український репер Потап показав спільне фото з лідером німецької групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.
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Знімок він розмістив в Instagram. "Мій друг! До зустрічі!" – написав Потап.
Ліндеманн також був помічений 28 червня на Поштовій площі, де проходила акція в підтримку створення на цьому місці музею.
За даними російського видання Super, українська співачка Loboda, яка будує кар'єру в РФ, завагітніла від фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна. Співачка народила доньку 24 травня.
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