Потап з зеленою бородою здивував спільним знімком з лідером Rammstein (фото)

17:42, 02 липня 2018
Суспільство
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Потап зустрівся з Тиллем Линдеманном / скріншот

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Знімок він розмістив в Instagram. "Мій друг! До зустрічі!" – написав Потап.

Ліндеманн також був помічений 28 червня на Поштовій площі, де проходила акція в підтримку створення на цьому місці музею.

За даними російського видання Super, українська співачка Loboda, яка будує кар'єру в РФ, завагітніла від фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна. Співачка народила доньку 24 травня.

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Теги: #Потап#Тілль Ліндеманн