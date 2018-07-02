Потап з зеленою бородою здивував спільним знімком з лідером Rammstein (фото)

Український репер Потап поспілкувався в Києві з німецьким музикантом Тіллем Ліндеманном.

Український репер Потап показав спільне фото з лідером німецької групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.

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Знімок він розмістив в Instagram. "Мій друг! До зустрічі!" – написав Потап.

Ліндеманн також був помічений 28 червня на Поштовій площі, де проходила акція в підтримку створення на цьому місці музею.

За даними російського видання Super, українська співачка Loboda, яка будує кар'єру в РФ, завагітніла від фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна. Співачка народила доньку 24 травня.