"Перекроїла себе": шанувальники розкритикували нове фото Світлани Лободи
07:28, 03 липня 2018Суспільство
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Шанувальники розкритикували нове фото Світлани Лободи.
Нове фото Лободи не сподобалося її дописникам / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає у Росії, поділилася в мережі досить відвертим нічним фото.
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"Доброї ночі", - підписала в своєму Instagram знімок артистка, на якому вона позує в топі з глибоким вирізом.
Але багато дописників Лободи не схвалили її новий знімок. Деякі зазначили, що під таким ракурсом і світлом видно її пластику: "Лобода дедалі більше стає схожою на Шер", "Дійсно на Шер стала схожа", "Страшненька вона", "О боже, навіщо ти із себе це зробила?!", "Перекроїла себе", "На трансвестита схожа".
Раніше українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно стала мамою вдруге, опублікувала пляжне фото.
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