"Гола!": Ані Лорак одягла прозорий комбінезон і нарвалася на хвилю критики (фото)
08:26, 03 липня 2018Суспільство
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Знімок, опублікований Ані Лорак у соцмережі, зібрав понад 64 тисячі лайків.
Багатьом користувачам не сподобалося вбрання співачки / фото instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак виклала у мережу фотографію в блискучому прозорому комбінезоні.
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Знімок артистка, яка виступає у Росії, опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Багатьом користувачам не сподобалось фото зірки: "Вульгарно, нічого красивого", "Дивне вбрання", "Навіщо дамі у віці виставляти себе в такому вигляді", "Гола!".
Раніше Ані Лорак розкритикували в Instagram за фото з російської премії МузТВ. Лорак отримала нагороду в номінації "Найкращий дует" за спільну пісню з російським репером Мотом.
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