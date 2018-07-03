"Гола!": Ані Лорак одягла прозорий комбінезон і нарвалася на хвилю критики (фото)

Знімок, опублікований Ані Лорак у соцмережі, зібрав понад 64 тисячі лайків.

Опальна українська співачка Ані Лорак виклала у мережу фотографію в блискучому прозорому комбінезоні.

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Знімок артистка, яка виступає у Росії, опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Багатьом користувачам не сподобалось фото зірки: "Вульгарно, нічого красивого", "Дивне вбрання", "Навіщо дамі у віці виставляти себе в такому вигляді", "Гола!".

Раніше Ані Лорак розкритикували в Instagram за фото з російської премії МузТВ. Лорак отримала нагороду в номінації "Найкращий дует" за спільну пісню з російським репером Мотом.