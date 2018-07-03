Земфіра розгнівала українських фанатів виступом з російським прапором на фестивалі в Мінську (відео)

Раніше Земфіра неодноразово висловлювала слова підтримки Україні, а в 2015 році на своєму концерті в Грузії розгорнула прапор України.

Російська співачка Земфіра, яка раніше неодноразово виступала в підтримку України, розгнівала українських фанатів дивним вчинком. На музичному фестивалі в Мінську співачка розгорнула на сцені російський прапор. Таким чином співачка вирішила відзначити вихід збірної Росії з футболу в 1/4 фіналу ЧС-2018.

Відповідне відео опубліковане на YouTube.

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Подібний вчинок обурив українських глядачів.

«Земфіра заспівала максимально невдалі 8-9 пісень. Вийшла під прапор Росії зі словами «Ми вийшли з групи на чемпіонаті світу». Хто «ми»? Ти не в Росії. Ти в Білорусі. Навіщо ти нас поздоровляєш? Вона вплела привітання збірної в свої пісні», — цитує одну з глядачок Федеральне агентство новин.

«Земфіра з російським прапором у руці почала з «Мої тобі вітання від крохи, від генія...» — розповіла мешканка Білорусі. — Місцева публіка, на жаль, футбольну ейфорію не підтримала».

Відео: Айгуль Травнева

Відзначимо, що в 2015 році Земфіра на концерті влітку в Грузії розгорнула прапор України. А навесні цього ж року російська рок-співачка в знак підтримки українців видалила всі вміст свого сайту, залишивши тільки пісню гурту Океан Ельзи "Відпусти" у своєму виконанні на одному з концертів 2008 року.

У той же час в 2016 році під час концерту в Литві вона зажадала прибрати українські прапори від розгорнули їх слухачів.

«Ви не любите мене, а якусь свою ідею», — пояснила свій заклик співачка і покрутила біля скроні.