Надя Дорофєєва показала ідеальну фігуру у супервідвертому червоному бікіні (фото)

12:39, 03 липня 2018
Суспільство
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На знімку можна розгледіти нові татуювання на стегнах співачки / Instagram Надя Дорофєєва

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Фото артистка опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

На ньому дівчина позує в дуже відвертому червоному купальнику і з зав'язаною на голові хусткою. На знімку можна розгледіти нові татуювання на стегнах співачки.

Нагадаємо, що зараз Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком ведучим і співаком Володимиром Дантесом проводить відпустку на Балі.

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Теги: #Время и Стекло#Надя Дорофєєва