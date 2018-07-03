Надя Дорофєєва показала ідеальну фігуру у супервідвертому червоному бікіні (фото)
12:39, 03 липня 2018Суспільство
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Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком ведучим і співаком Володимиром Дантесом проводить відпустку на Балі.
На знімку можна розгледіти нові татуювання на стегнах співачки / Instagram Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва не перестає радувати шанувальників своїми напівоголеними фото. Співачка поділилася черговим знімком з відпочинку.
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Фото артистка опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.
На ньому дівчина позує в дуже відвертому червоному купальнику і з зав'язаною на голові хусткою. На знімку можна розгледіти нові татуювання на стегнах співачки.
Нагадаємо, що зараз Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком ведучим і співаком Володимиром Дантесом проводить відпустку на Балі.
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