"Були пригоди": Олег Винник розповів про нелегкий шлях до слави

Олег Винник зізнався, яким був початок його кар'єри в Україні та чи задоволений зараз він своєю фізичною формою

Олег Винник почав свою співочу кар'єру в Україні в 32 роки. Багато продюсерів говорили йому, що він – неформат і нічого з цього не вийде.

Але Олег наполіг на своєму і сьогодні є одним з найуспішніших в українському шоу-бізнесі. В ранковому шоу «Ранок з Україною» співак розповів, як подолав цей психологічно складний період., пише "Главред".

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«Мені говорили: якщо б ти був дівчиною, можливо, це було б цікаво. А я просто робив свою справу, бо відчував, що люди мене зрозуміють. Я шукав цей місток, як до них прийти. Були пригоди з продюсерами «усякого ґатунку». Мій продюсер – мій друг, він раніше не займався продюсуванням. І він не вважає себе великим продюсером. Ми просто люди, які займаються своєю справою. А тепер всі ті продюсери, які не розбиралися в моїй справі, заздрять моєму другові. Тепер вони вважають його продюсером, як і мене вважають артистом», – зізнався Олег Винник.

Співак також розповів, як йому вдається підтримувати фізичну форму і доводиться обмежувати себе в їжі. «Дієти особливої немає. Просто поменше вуглеводів. Хліба не їм білого, лише зернової та трохи. За останні 10 років я став важчим на 12-14 кілограмів. У 2003 році, коли ще Жана Вальжана грав, я важив 75 кілограмів. І тепер хочу повернутися до цього. Вже скинув майже все зайве, залишилися 2 кілограми», – підсумував Олег Винник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Винник виступить в рамках фестивалю Atlas Weekend.