"Тільки я і диньки": Могилевська похвалилася відпочинком на безлюдному пляжі (фото, відео)

18:45, 03 липня 2018
Суспільство
602 0
Могилевська поділилася знімком з пляжу / Instagram

Читайте такожНаталія Могилевська показала ніжні фото з Вікінгом

У чорній кокетливій сукні і сонцезахисних окулярах Наталія ніжилася на сонці, поїдаючи фрукти.

"На пляжі тільки я і диньки", - написала під фото співачка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #танці з зірками Могилевська