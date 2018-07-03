"Тільки я і диньки": Могилевська похвалилася відпочинком на безлюдному пляжі (фото, відео)

У чорній кокетливій сукні і сонцезахисних окулярах Наталія ніжилася на сонці, поїдаючи фрукти.

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