"Тільки я і диньки": Могилевська похвалилася відпочинком на безлюдному пляжі (фото, відео)
18:45, 03 липня 2018Суспільство
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У чорній кокетливій сукні і сонцезахисних окулярах Наталія ніжилася на сонці, поїдаючи фрукти.
Могилевська поділилася знімком з пляжу / Instagram
Наталя Могилевська дала концерт в Одесі. Після виступу співачка вирішила трохи відпочити – вона вирушила на пляж.
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У чорній кокетливій сукні і сонцезахисних окулярах Наталія ніжилася на сонці, поїдаючи фрукти.
"На пляжі тільки я і диньки", - написала під фото співачка.
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