Atlas Weekend побив рекорд з відвідуваності: організатори розповіли про перший день фестивалю з Винником (фото)

У 2017 році безкоштовний стартовий день фестивалю Atlas Weekend, хедлайнером якого була Вєрка Сердючка, відвідало 110 тисяч осіб.

Перший день київського фестивалю Atlas Weekend 2018 на ВДНГ відвідало 154 тис. людей. Про це йдеться на офіційній сторінці в Facebook фестивалю.

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"Друзі, з гордістю повідомляємо, що вчора ми побили рекорд відвідуваності фестивалю! 3 липня Atlas Weekend 2018 відвідало 154 тис чоловік! Спасибі, що були з нами", - йдеться в повідомленні.

У 2017 році безкоштовний стартовий день фестивалю, хедлайнером якого була Вєрка Сердючка, відвідали 110 тисяч осіб. А всього глядачами минулого року було понад 400 тисяч.

Нагадаємо, цього року Atlas Weekend триває 6 днів. Перший день був безкоштовним, представляв восновному українських артистів, а хедлайнером був співак Олег Винник.