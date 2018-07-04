Екс-Борис Апрель Зіанджа показала себе в дитинстві (фото)
17:14, 04 липня 2018Суспільство
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В stories своєї сторінки в Instagram виконавиця виклала низку світлин, де з'являється в підлітковому віці. Тоді ще дівчина-трансгендер була симпатичним хлопчиком.
Зіанджа потрапила в команду Потапа в шоу "Голос країни 8" / фото instagram.com/goloskrainy_official
Учасниця "Голосу країни-8", дівчина-трансгендер Зіанджа згадала дитинство і юнацькі роки.
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В stories своєї сторінки в Instagram виконавиця виклала ряд світлин, де з'являється в підлітковому віці. Тоді ще дівчина-трансгендер була симпатичним хлопчиком.
На фотографіях юний тоді ще Борис позує разом з м'якими іграшками, а також на тлі плакатів з серіалом "Буремний шлях".
Раніше Борис Круглов був відомий під псевдонімом Борис Апрель, змінив стать в 2014 році. Згодом дівчина-трансгендер взяла собі псевдонім Зіанджа.
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