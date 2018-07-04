Олег Винник підкорив Atlas Weekend: кращі кадри з концерту (відео)

18:05, 04 липня 2018
Суспільство
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Артист виконав свої культові хіти / Facebook

Артист виконав свої культові хіти в рок-обробці, підірвавши публіку "Вовчицею", "Ніно", "Візьми мене в свій полон" і іншими популярними хітами.

На феномену української естради прийшов подивитися більш 100 тисяч людей, враховуючи, що концерт був безкоштовним.

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Теги: #Atlas Weekend#Олег Винник