Олег Винник підкорив Atlas Weekend: кращі кадри з концерту (відео)
Олег Винник став хедлайнером найбільшого в Східній Європі музичного фестивалю Atlas Weekend, який проходить у Києві.
Артист виконав свої культові хіти в рок-обробці, підірвавши публіку "Вовчицею", "Ніно", "Візьми мене в свій полон" і іншими популярними хітами.
На феномену української естради прийшов подивитися більш 100 тисяч людей, враховуючи, що концерт був безкоштовним.
Спасибі, Віннику, це було приголомшливо!! Спасибі чуваку на підтанцьовці, ти агонь! 🔥 і я - агонь 🔥 ви багато пропустили, не побувавши вчора на цю грандіозну подію!! Вінник, рви душу!!! Вууууухххххууу!!! Нииииноооооооо!!!! Уууууууууу 🤸♀️💃❤️ #atlasweekend #atlasweekend2018 #винник #атласвикенд2018 #ніно #мненевсеравно #танці #винникбогмихайловлох #metalhead #tattoo #diesel #kiev #вднг #концертвинника #київ #україна #loveit
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