Олег Винник підкорив Atlas Weekend: кращі кадри з концерту (відео)

Артист виконав свої культові хіти в рок-обробці, підірвавши публіку "Вовчицею", "Ніно", "Візьми мене в свій полон" та іншими популярними хітами.

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