"Голі" сукні та жилети із пластику: у Парижі проходить тиждень високої моди (фото)
Паризький тиждень моди стартував в понеділок. Весь тиждень імениті дизайнери з усього світу демонструють висоту своєї творчості і змагаються один з одним у майстерності крою та шиття.
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Свою кутюрную колекцію сезону осінь-зима 2018/2019 показав Жан-Поль Готьє. Подивитися на нові творіння маестро прийшли Наомі Кемпбелл, Полін Дюкрюэ та інші.
В Instagram дизайнер анонсував свою колекцію гаслом "Вимкни світло, запали свій вогонь", і це, мабуть, найкраще описує її суть. Простежувався дуалізм не тільки в колірних поєднаннях, але і в естетиці, зазначає Spletnik.
І якби колекцію можна було гуманізувати, то публіка точно побачила би дві сторони однієї персони — показну і потаємну.