Екстремальні пологи на Херсонщині: 17-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті (відео)

Медики досі утримуються від прогнозів, а от породілля від сина вже відмовилася.

17-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті на Херсонщині. Немовля впало просто у яму, рятував його сусід, а допомагала телефоном диспетчер "швидкої".

Цю ніч Юрій Кононенко запам'ятав назавжди. Чоловіка розбудив сусід, привів на занедбане подвір’я і сказав, що його дівчині стало зле, йдеться у сюжеті ТСН.

"Вона сиділа плакала в туалеті. Я її запитав, що там? Є дитина? Було чути дитячий крик, слабкий, в туалеті. Вона сказала, є", - розповів житель села Подокалинівка.

Коли чоловіки вивели дівчину і посвітили ліхтарем, то побачили у вигрібній ямі дитину. Хлопець розгубився, а Юрій почав ламати дошки і телефонувати до "швидкої". Як врятувати дитину, його інструктувала диспетчер телефоном.

"Дитина маленька, вона лежала на боці. За що її брати, щоб не пошкодити. Вона нам пояснювала, як це потрібно зробити. Потім пояснила, коли витягнете дитину, її потрібно обтерти, потрібно, щоб вона дужче заплакала, замотати і покласти її", - розповів рятівник немовляти.

Тим часом бригада швидкої допомоги летіла з райцентру, який за 45 кілометрів, але через те, що дороги до села геть розбиті, лікарі прибули аж через годину після виклику. Коли медики нарешті знайшли будинок на краю села, дитина і мама вже були у безпеці.

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"Мати лежала на ліжку. Біля неї дитинка. Маленька новорождена дитинка. Хлопчик. Вагою 1,4 кіло. 30 тижнів вагітності", - розповіла фельдшер медицини надзвичайних станів Любов Зоріна.

Всю дорогу до лікарні малюк був на штучній вентиляції легенів, його стан досі важкий. "Тяжкість обумовлена дихальною недостатністю. Тобто дитина вдихнула фекалії. Множинні гематоми грудної клітини, обличчя, кінцівок", - розповів в.о. завідувача відділення інтенсивної терапії новонароджених Олександр Шмалько.

Нині дитину намагаються врятувати в обласній лікарні. Його мати, пролежавши кілька днів у районній лікарні, відмовилася від дитини і пішла геть. Медикам вона заявила, що про свою вагітність і не підозрювала.

"З її слів, вона на обліку не перебувала і про стан майбутнього материнства вона не усвідомлювала, тому поводилася спокійно. Ну, така, розгублена наче. 30 тижнів вагітності – вже якось жінка має відчувати", - дивується Зоріна.

У поліції ж відкрили кримінальне провадження. "Замах на вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років", - констатував начальник слідчого відділу Олешківського відділення поліції Віталій Бондар.

Тим часом сама мати та її 30-річний хлопець, який у справі проходить як свідок, із села виїхали. Юрій каже, що пара не місцева, у селі обидва з’явились кілька місяців тому, винаймали хату, працювали на полях та городах. Про те, що дівчина неповнолітня, ніхто й не підозрював, бо виглядала вона набагато старшою, ніж 17-річна. А от про її вагітність у селі здогадувались. Що буде з дитиною, медики від прогнозів поки утримуються.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року в Ужгородському пологовому будинку народила 13-річна дівчинка.