Українська телеведуча вразила фігурою у купальнику (фото)

Шанувальники захопилися фігурою ведучої, назвавши її ідеальною.

Телеведуча та фітнес-модель Валерія Крук поділилася із шанувальниками своїми фото в купальнику.

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Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона постала в суцільному купальнику. Крізь тканину видно груди телеведучої.

"Коли неможливо обрати одне фото... Добрий чудовий ранок! Шлю вам промінчики тепла і любові!", - написала Крук.

Раніше відома українська телеведуча і режисер Жанна Бадоєва поділилася фотографією під час відпочинку біля басейну. На знімку зірка позує в стильному чорному купальнику.