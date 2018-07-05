Українська телеведуча вразила фігурою у купальнику (фото)
07:57, 05 липня 2018Суспільство
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Шанувальники захопилися фігурою ведучої, назвавши її ідеальною.
Крук похвалилася фігурою в купальнику / instagram.com/valeriyakruk
Телеведуча та фітнес-модель Валерія Крук поділилася із шанувальниками своїми фото в купальнику.
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Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона постала в суцільному купальнику. Крізь тканину видно груди телеведучої.
"Коли неможливо обрати одне фото... Добрий чудовий ранок! Шлю вам промінчики тепла і любові!", - написала Крук.
instagram.com/valeriyakruk
instagram.com/valeriyakruk
Раніше відома українська телеведуча і режисер Жанна Бадоєва поділилася фотографією під час відпочинку біля басейну. На знімку зірка позує в стильному чорному купальнику.
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