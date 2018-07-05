Надя Дорофєєва "осідлала" чоловіка у басейні (фото)

09:26, 05 липня 2018
Суспільство
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Дорофєєва опублікувала нове фото / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Солістка українського поп-гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва поділилася з фанатами спільним фото з чоловіком - музикантом Володимиром Дантесом.

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Знімок співачка опублікувала в Instagram. На ньому пара зображена у басейні, Дорофєєва постає в купальнику. "Ідеальний час", – підписала Дорофєєва фото.

Раніше українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно стала мамою вдруге, опублікувала пляжне фото.

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Теги: #фото#Надя Дорофєєва