Надя Дорофєєва "осідлала" чоловіка у басейні (фото)

Шанувальникам співачки сподобалося її фото, вони назвали її з чоловіком "ідеальною парою".

Солістка українського поп-гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва поділилася з фанатами спільним фото з чоловіком - музикантом Володимиром Дантесом. Читайте такожУкраїнська телеведуча вразила фігурою у купальнику (фото) Знімок співачка опублікувала в Instagram. На ньому пара зображена у басейні, Дорофєєва постає в купальнику. "Ідеальний час", – підписала Дорофєєва фото. Раніше українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно стала мамою вдруге, опублікувала пляжне фото.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter