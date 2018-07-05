Екс-чоловік Анни Сєдокової вимагатиме з неї аліменти на шестирічну доньку

Журналістам бабуся Чернявського сказала, що інформація про те, що колишній чоловік вимагає від Седакової аліменти – брехня.

Анна Сєдокова вже півроку судиться з колишнім чоловіком Максимом Чернявським через опіки над спільною дочкою. В їх розбирання вклинилася Чернявська Марина – бабуся екс-дружина зірки. Про це повідомляє Super.

Чернявська Марина пише в мережі подробиці розлучення зірки і намагається виставити Седакову в негативному світлі.

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"Ти така ж брехлива, як твоя "чудова мама", але навчися читати, хто це пише, або ти сподіваєшся, що я буду мовчати? Я тобі вже писала, я не хочу з тобою спілкуватися, поки ти не вибачишся за образу, яку ти написала Максиму на телефон Моніки. Це через тебе у Мони забрали телефон, щоб вона не питала, що означає це слово", — написала в коментарях на фан-сторінці Марина Чернявська.

"Питання, де ви вичитали, що Максим вимагає аліментів? Якщо у вас немає перекладача, то писати єресь має бути соромно", — заявила вона. Однак листування адвокатів Сєдокової і Чернявського свідчить про інше. Согалсно документами після того, як Чернявський стане опікуном Моніки, він буде вимагати від Ганни аліментів "виходячи із значного доходу від Ганни її дуже успішної кар'єри в сфері розваг".

Журналістам бабуся Чернявського сказала, що інформація про те, що колишній чоловік вимагає від Седакової аліменти – брехня.

Сторона Анни наполягає, що Моніка повинна виховуватися двома батьками. "Ми дуже розчаровані постійними діями вашого клієнта по відношенню до Моніці, як якщо б вона була його "власністю", а не маленькою дівчинкою, яка має право бачити матір", — відповів адвокат Сєдокової на обмеження її побачень з дівчинкою. Раніше прабабуся Моніки розкрила брехня Анни Сєдокової. Також під публікацією Чернявська Марина написала понад 20 коментарів, в яких сперечалася з фанатами і грубо висловлювалася з приводу слів Анни Сєдокової.