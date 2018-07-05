"Це пивне пузо?: екс-"віагра" нарвалася на шквал критики через занадто відверте фото

Седокова позувала в ультракоротких шортах і скороченому топі.

Колишня солістка групи ВІА "Гра" Анна Седокова нарвалася на шквал критики за надто відверту фотографію. Підписники в пух і прах "рознесли" фігуру співачки.

На знімку, який Седокова опублікувала в Instagram, вона позує в ультракоротких шортах і скороченому топі.

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Не всім сподобалася фізична форма співачки.

"Аня красива, але мені здається фото невдале, якось візуально живіт виглядає не дуже, на інших фото класно", "Це пивне пузо або прес на животі не зрозуміло?", "Ікри великі...", "Ноги-труби", "Раніше у неї фігура була крутіша", "Не дуже вдале фото", "Не красиво живіт вийшов", - розкритикували фігуру передплатники.

Як повідомляв УНІАН, Надя Дорофєєва показала ідеальну фігуру в супервідвертій червоному бікіні.