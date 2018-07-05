"В один момент щось в голові клацає": MONATIK розповів, як пробивався до слави

Його пісні співають хором від Києва до Нью-Йорка, а кліпи набирають мільйони переглядів у ютубі. Про що сьогодні один з найпопулярніших артистів України.

На початку кар'єри він не міг дозволити собі придбати пісню у композитора, тому вирішив створювати свій репертуар сам. Зараз у нього ціла фан-база і не вистачає часу: в роботі третій альбом, реліз якого запланований на наступний рік.

Хоча давнє бажання осідлати хвилю на серфінгу поки не здійснилося, Монатік нещодавно виконав іншу свою мрію... Про поїздку до Америки і своїх планах Монатік розповів в інтерв'ю Elle.

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«Часто ловлю себе на думці, що неймовірно щасливий, бо займаюся улюбленою справою. Хоча багато років тому мрія стати артистом здавалася такою ж недосяжною, як політ у космос.

Просто в один момент в голові відбувається клацання: ти усвідомлюєш, що життя одне, і треба хоча б спробувати дотягнутися до своєї мрії. Інакше залишок життя будеш картати себе, що не спробував. Потрібно будувати мости, а не кордони до мрії», - каже артист.

«Автори-початківці мене постійно запитують, як писати. Дуже просто: конспектируйте все, що приходить в голову. Не дай бог випустити якусь риму — ніколи не знаєш, де і в який час вона спливе в голові. Наприклад, на премії YUNA я представив вірш «Моїм». Це монолог-одкровення майже на п'ять хвилин. А написав я його всього за півгодини, поки повертався зі студії додому. Це прийшло в голову прямо в машині, я пригальмував біля узбіччя дороги і тільки встигав записувати».

Подібним чином народилися і багато інші пісні.

«Роки три-чотири назад ми поверталися з концерту, як раптом у мене виникла фраза: «Ендорфины пошли, Фантазия пошлит». Мій телефон сіл, а під рукою не було ні ручки, ні паперу — я попросив телефон у дівчинки з команди і швидко почав записувати. Фраза стала розвиватися. Я написав більшу частину пісні і віддав назад телефон. Через якийсь час згадав про цей текст і попросив скинути його есемескою. Тут же склалася пісня «Кружит».

Кліп на цей трек зібрав на його ютуб-каналі більше 72 мільйонів переглядів. У чому секрет такого успіху, Діма може тільки здогадуватися.