Вигляд ззаду: Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливу фігуру в купальнику (фото)

Надя Дорофєєва порадувала фанатів черговим фото з відпустки на Балі.

Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів черговим фото з відпустки на Балі.

На знімку, який співачка розмістила в своєму Instagram, вона позує в стильному яскравому купальнику і в капелюсі.

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Всього за 8 годин знімок зібрав 134 тисячі лайків.

"Ти найкрасивіша на світі", "Вау.Надя ти простоо супер!", "Хто добре відпочиває, той добре працює...намагайтеся не думати ні про що і добре відпочити", "Надюша, відпочивай! Проекти і плани, це звичайно добре, але і тобі треба розслабитися! Ми любимо тебе!", "Фото просто чумове" - похвалили артистку передплатники.

Як повідомляв УНІАН, раніше Надя Дорофєєва показала ідеальну фігуру в супервідвертій червоному бікіні.